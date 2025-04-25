Kütahya'da okullar tatil mi edildi? Kütahya'da okullar kaç gün tatil edildi?

Kütahya'nın Simav ilçesi bu sabah art arda 3 depremle sarsıldı. Bu gelişmenin ardından MEB'den açıklama geldi. Peki, Kütahya'da okullar tatil mi edildi? Kütahya'da okullar kaç gün tatil edildi?

Kütahya'da okullar tatil mi edildi? Kütahya'da okullar kaç gün tatil edildi?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 10:47

Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda gelen deprem sarsıntılarının ardından MEB okulların tatil edildiğini açıkladı. Peki, Kütahya'da okullar tatil mi edildi? Kütahya'da okullar kaç gün tatil edildi?

KÜTAHYA'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda depremler olurken en büyük deprem 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından MEB okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı. 


Etiketler: #Kütahya #deprem #okullar tatil mi edildi #okullar tatil

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