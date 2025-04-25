Yayınlanma: 25.04.2025 - 10:47

Güncelleme: 25.04.2025 - 10:47

Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda gelen deprem sarsıntılarının ardından MEB okulların tatil edildiğini açıkladı. Peki, Kütahya'da okullar tatil mi edildi? Kütahya'da okullar kaç gün tatil edildi?

KÜTAHYA'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda depremler olurken en büyük deprem 4.6 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından MEB okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.