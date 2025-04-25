Son dakika... Kütahya güne depremle uyandı: Peş peşe sarsıntılar...

Son dakika haberi... AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 6 dakika arayla 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Depremler kentte kısa süreli paniğe yol açtı. Kütahya Valisi Musa Işın, depremle ilgili "Bizi müteessir edecek herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimiz sadece bizim yapacağımız açıklamalara itibar etsinler" açıklamasında bulundu. Öte yandan saat 10.20 sıralarında merkez üssü Simav ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Son dakika... Kütahya güne depremle uyandı: Peş peşe sarsıntılar...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 07:52

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

Saat 07.23 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 8.81 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremden 6 dakika sonra da, yine aynı bölgede 3.9 büyüklüğünde ve yerin 11.61 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldi. 

VALİ IŞIN'DAN AÇIKLAMA!

Kütahya Valisi Musa Işın, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlimiz Simav ilçesinde, saat 7.23’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bizi müteessir edecek herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimiz sadece bizim yapacağımız açıklamalara itibar etsinler. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun."

BİR DEPREM DAHA: ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD, saat 10.20 sıralarında merkez üssü Simav ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını aktardı.

Depremin yerin 12.17 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi. Depremin İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda çevre ilde hissedildiği belirtildi.


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