Kütahya'da peş peşe deprem... Naci Görür'den son dakika açıklaması: 'Bölge gerilim altında...'
Kütahya'nın Simav ilçesinde en büyüğü 4,6 olmak üzere 4,5 ve 3,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Simav ve çevresindeki köyler ile Pazarlar'da okullar bugün tatil edildi. Korkutan depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den bir son dakika açıklaması geldi.
Kütahya'da art arda depremler meydana geldi.
İlk sarsıntı saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde meydana geldi. Merkez üssü Simav ilçesi olan deprem 8 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Bu depremden 6 dakika sonra 3,9 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.
Vali Musa Işın, depremle ilgili son durumu aktardı. Olumsuz bir durum ve ihbarın bulunmadığını belirten Işın, her ihtimale karşı teyakkuzda bulunduklarını belirtti.
4.6'LIK YENİ DEPREM
Son deprem saat 10.20'de gerçekleşti. 4,6 büyüklüğünde sarsıntının merkez üssü yine Simav ilçesiydi.
AFAD depremin yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedilirken artçı sarsıntılar devam ediyor.
NACİ GÖRÜR'DEN "KÜTAHYA" AÇIKLAMASI
Korkutan depremler sonrası; Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den "Kütahya" açıklaması geldi.
X hesabından haritalı bir paylaşım yapan Görür; "Arkadaşlar, Yemişli/ Simav’da 4,8 sığ bir deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu üzerinde. Geçenlerde yine bu zon üzerinde küçük bir deprem olmuştu. Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında. Geçmiş olsun. Sevgiyle" dedi.
Arkadaşlar, Yemişli/ Simav’da 4,8 sığ bir deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu üzerinde. Geçenlerde yine bu zon üzerinde küçük bir deprem olmuştu. Bölge gerilim altında ve KAF’ın güney kolu etkisi altında. Geçmiş olsun. Sevgiyle pic.twitter.com/ATitF4gTzj— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 25, 2025
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