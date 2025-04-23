Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması

Yayınlanma: 23.04.2025 - 13:18

Güncelleme: 23.04.2025 - 13:18

İstanbul’un Silivri ilçesinin açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından 4.4 büyüklüğünde artçı meydana gelirken yurttaşlar sokaklara dökülürken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görür, “2 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, fikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor” dedi.