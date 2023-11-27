Kütahya'da suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli tutuklandı
Kütahya’da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğünce organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon neticesinde yakalanan O.K., A.K., İ.E., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A. isimli 8 şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca firarda bulunan 4 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
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