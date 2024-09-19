Kütahya’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Kütahya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda evinde 98 adet tarihi sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 09:46

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince M.T. isimli şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 98 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen sikke, 2 adet detektör ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #gözaltı #Kütahya

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