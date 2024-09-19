Kütahya’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 09:46

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:17

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince M.T. isimli şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 98 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen sikke, 2 adet detektör ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.