Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kütahya'da tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

AA
17 Eylül 2021 Cuma, 09:02
Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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İsmail Ç. idaresindeki tır, Zafertepe Kavşağı'nda, Yasin A'nın kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan servis şoförü ile 3 öğrenci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki diğer öğrenciler ise kazadan yara almadan kurtuldu.



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