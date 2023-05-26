Kütahya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Kütahya’da yalnız yaşayan 56 yaşındaki Yılmaz Ulubektaş evinde ölü bulundu.
Kütahya Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak’taki evde yalnız yaşayan ve polis tarafından aranması bulunan Yılmaz Ulubektaş’ın evine ekipler savcının talimatıyla girdi.
Ekipler, Ulubektaş’ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz Ulubektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ulubektaş’ın şüpheli bulunan ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
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