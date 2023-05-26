2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kütahya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kütahya’da yalnız yaşayan 56 yaşındaki Yılmaz Ulubektaş evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:44
Kütahya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Kütahya Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak’taki evde yalnız yaşayan ve polis tarafından aranması bulunan Yılmaz Ulubektaş’ın evine ekipler savcının talimatıyla girdi.

Ekipler, Ulubektaş’ın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz Ulubektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ulubektaş’ın şüpheli bulunan ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.


Kütahya ölü ev

İlgili Haberler

Maltepe’de 4 işçinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Maltepe’de 4 işçinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Ölüm haberini CZN Burak duyurdu... Mücadelesiyle örnek olan ünlü fenomen hayatını kaybetti

Ölüm haberini CZN Burak duyurdu... Mücadelesiyle örnek olan ünlü fenomen hayatını kaybetti
Biden, çocuk ölümlerinin bir numaralı sebebini açıkladı

Biden, çocuk ölümlerinin bir numaralı sebebini açıkladı

En Çok Okunan Haberler