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Ölüm haberini CZN Burak duyurdu... Mücadelesiyle örnek olan ünlü fenomen hayatını kaybetti

Uzun süredir tedavi gören fenomen Latif yaşamını yitirdi. Geçen sene bir araya geldiği Latif'in ölüm haberini duyuran CZN Burak, "Melek Latif kardeşim Allah rahmet eylesin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 16:13
Ölüm haberini CZN Burak duyurdu... Mücadelesiyle örnek olan ünlü fenomen hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren CZN Burak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen sene bir araya geldiği fenomen Latif'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"MELEK LATİF KARDEŞİM, ALLAH RAHMET EYLESİN"

Ünlü şef Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, arkadaşı Latif'in ölüm haberini duyurdu. Latif'le videosunu yayımlayan CZN Burak, "Melek Latif kardeşim, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. 

CZN Burak'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve baş sağlığı yorumu aldı.

 


CZN Burak Latif

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