Ölüm haberini CZN Burak duyurdu... Mücadelesiyle örnek olan ünlü fenomen hayatını kaybetti
Uzun süredir tedavi gören fenomen Latif yaşamını yitirdi. Geçen sene bir araya geldiği Latif'in ölüm haberini duyuran CZN Burak, "Melek Latif kardeşim Allah rahmet eylesin" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren CZN Burak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen sene bir araya geldiği fenomen Latif'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
"MELEK LATİF KARDEŞİM, ALLAH RAHMET EYLESİN"
Ünlü şef Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, arkadaşı Latif'in ölüm haberini duyurdu. Latif'le videosunu yayımlayan CZN Burak, "Melek Latif kardeşim, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
CZN Burak'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve baş sağlığı yorumu aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pazar günü kurulacak ‘yeni ordu’
- Ümit Özdağ 'ikinci tur' kararını açıkladı
- 'Size söz İçişleri Bakanı olarak...'
- Kılıçdaroğlu'ndan Kübra Par'a sitem
- Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan skandal!
- Çinli teknoloji devi Türkiye’den kaçtı, Mısır’a gidiyor
- Abdulkadir Selvi 'gereğini yapma' telaşına düştü
- Erdoğan'dan yeni montaj açıklaması
- Erdoğan'dan seçim öncesi tehlikeli sözler
- Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!