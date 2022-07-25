Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Önceki gün Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyü yakınlarında başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:24
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda, 24 Temmuz Pazar günü çıkan yangına gece de dahil olmak üzere karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi. Bölgede 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 500'e yakın personelle yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, bölgedeki ekiplerin yoğun gayretiyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Dündar bölgede soğutma çalışmaların devam ettiğini kaydetti.


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