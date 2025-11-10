Kutupyıldızı yolumuzu aydınlatıyor: Ata’mıza koşacağız!

Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87. ölüm yıldönümü için Ankara’daki etkinliklerin ilk adresi, her zaman olduğu gibi Anıtkabir olacak. Anıtkabir’e önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere siyasiler girecek. Devlet erkânının resmi töreni sonrası Anıtkabir’in kapıları yurttaşlara açılacak.

Resmi törenin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri de çeşitli etkinliklerle Cumhuriyetin başkenti Ankara’da Atatürk’ü anacak. Belediyeler tarafından düzenlenecek etkinlikler şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Atatürk’ün yaşamını, fikirlerini ve Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan program kapsamında, bugün Kocatepe Kültür Merkezi’nde 13.00- 17.00 saatleri arasında çocuklara yönelik “Atatürk Temalı Çocuk Atölyeleri” yapılacak. Saat 20.00’de ise “Son 11 Ay” isimli lirik anlatı sahnelenecek. Anma etkinlikleri yarın saat 14.00’te “Veda” filminin gösterimiyle sürecek.

Çankaya: Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi’nin bugün 09.00 ile 17.00 arasında ziyarete ücretsiz şekilde açılacağı açıklandı.

Yenimahalle: Atatürk, belediye binası ve Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda bugün saat 09.05’te yapılacak törenlerle anılacak. Saat 20.00’de de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu sahnede olacak.

Mamak: Bugün saat 08.45’te başlayacak çelenk bırakma töreni, Mamak belediyesi başkanlık binası önünde yapılacak.

Etimesgut: Anma etkinlikleri kapsamında bugün saat 08.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılacak. Atatürk’ün yaşamını yitirdiği saat 09.05’te ise saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunumu gerçekleştirilecek.

ADD, SIHHİYE ZAFER ANITI’NDA

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87. ölüm yıldönümü için düzenlediği program kapsamında, bugün Atatürk’ün yaşamını yitirdiği saatte, 09.05’te Sıhhiye Zafer Anıtı’nda genel merkez ve Ankara şubelerinin katılımıyla anma programı yapacak. Yarın saat 14.30’da ise ADD Genel Merkezi’nin resmi Anıtkabir ziyareti gerçekleşecek.