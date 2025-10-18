Kuyumcu dolandırıcıların hedefi oldu... Mersin’de milyonluk FETÖ vurgunu!

Mersin'in Anamur ilçesinde kuyumculuk yapan F.B.'yi arayan bir şahıs, kendini kamu görevlisi olarak tanıttı ve hesaplarını Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kullanabileceğini söyledi.

Daha sonra şüphelinin yönlendirmesiyle; F.B., hesabındaki yaklaşık 10 milyon lirayı, iki parça halinde dolandırıcının hesabına gönderdi. Paraları gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan F.B., Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikâyetçi oldu.

Başsavcılığın talimatıyla başlatılan soruşturmada şüpheli S.K.'nin Ankara'da olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından dün düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, Ankara'da adliyeden SEGBİS aracılığıyla Anamur Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade verdi.

Hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli cezaevine gönderildi.