Kuyumcu hırsızları yakalandı: Kırıkkale'de 2 tutuklama

Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:39

Güncelleme: 19.01.2025 - 09:40

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zafer Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcular A.K. ve E.Z'nin iş yerine gelen bir zanlı, 2 iş yerinden 370 bin lira değerinde altın çalarak yerine sahte altın koydu.

Dolandırıldıklarını daha sonra fark eden kuyumcular polise şikayette bulundu.

ARANIYORMUŞ

Ekiplerin çalışmasıyla kimliği tespit edilen O.D'nin 6 ayrı suçtan aranması ve 14 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.