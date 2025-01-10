Kuyumcu soygunu... 20 kilo altını alıp kaçtılar!
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzü kar maskeli 3 kişi, ellerindeki tabancayla iş merkezinde bulunan kuyumcuya girerek 20 kilograma yakın altını çalarak kaçtı.
Olay, saat 17.40 sıralarında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi, Sadri Artunç Caddesi üzerindeki Ata İş Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iş merkezine gelen yüzü kar maskeli 3 kişi, tabanca ile kuyumcu dükkanına girdi.
Kuyumcu çalışanlarına tabanca çeken soyguncular, cep telefonlarını toplayıp, çalışanların ‘kırmızı alarm’ tuşuna da basmalarını engelledi.
Soyguncular, vitrinde bulunan altınları çantaya doldurdu. Çalışanlara ‘kasayı açın’ deseler de kasayı açtıramayan soyguncular, daha sonra hızla kaçtı.
O ANLAR KAMERADA
Soyguncuların altınları çaldığı ve ellerindeki silahı etrafa doğrultarak sokakta koştukları anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
KONTROL NOKTALARI KURULDU
Polis, yaklaşık 20 kilogram altın çaldıkları değerlendirilen soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kentin giriş- çıkışlarında kontrol noktaları kurdu.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz da soygunun olduğu ilçeye gelerek görevlilerden bilgi aldı. Soygunla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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