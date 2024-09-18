Kuyumcu kendi kafasına sıktı, mermi yanındakine sekti

Batman’da bir kuyumcunun işyerinde kendi kafasına sıktığı mermi sekerek dükkânda bulunan bir vatandaşa isabet etti.

Kuyumcu kendi kafasına sıktı, mermi yanındakine sekti
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İHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:43

Batman Çarşı Mahallesi Kuyumcular Çarşısı’nda kuyumcu K.E., işyerinde başına ateşlediği silahla intihara teşebbüs etti. K.E. olayda ağır yaralanırken seken kurşun, işyerinde bulunan bir vatandaşa isabet etti. Olayda K.E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. K.E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #batman #mermi

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