Kuyumcu, ‘Kısa bir mola’ notu bırakıp ortadan kayboldu

Kırşehir’de kuyumcu dükkanı sahibi Ahmet Durukan ile eşi Dilek Durukan’dan yaklaşık 10 gündür haber alınamıyor. İş yeri kapısına, ‘Kısa bir mola, pazartesi günü görüşmek dileğiyle’ yazılı not bırakıldıktan sonra kayıplara karışan Durukan çiftine ulaşamayan alacaklılar, savcılığa ve polise başvurdu. Mağdurların suç duyurusu üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve çevik kuvvet ekipleri, kapalı iş yerinin kepenklerini açarak içeride inceleme yaptı. İş yerindeki altınların yerinde olmadığı görüldü.

‘ALTINLARIMIZI ALDILAR, KARŞILIKSIZ ÇEK VERDİLER’

Burcu Akcan, kuyumcuya 279 gram altınını teslim ettiğini ancak karşılığında aldığı çekin karşılıksız çıktığını iddia ederek, “Biz Ahmet Durukan ve eşi Dilek Durukan tarafından dolandırıldık. Altınlarımızı alıp karşılıksız çek verdiler. Elimizde yazışmalar, çek ve faturamız var. En son Dilek Hanım telefonu açıp ‘Ahmet Bey uyuyor, kalkınca döneceğiz’ dedi ama bir daha ulaşamadık. Telefonlar kapalı, biz mağduruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

Başka bir mağdur Nakiye Şener ise “Benim de 150 gram altın zararım var. Eski altınlarımızı alıp yenisini vereceklerini söylediler ama vermediler. Dükkanları 10 gündür kapalı. 1 aydır bekliyorum, 2 aydır bekleyen arkadaşlar da var” diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Durukan çiftinin bulunması için çalışmaların sürdüğü, mağdurların tespitine yönelik incelemelerin devam ettiği öğrenildi.