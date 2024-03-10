Kuyumcudan silahla soygun yapan 2 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kuyumcudan silahla soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 20:12
Kuyumcudan silahla soygun yapan 2 zanlı tutuklandı
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Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'ndeki kuyumcudan dün silahla soygun yapan Ö.A. (20) ile E.Ç.'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, sanal bahis kaynaklı banka borçlarının bulunduğu, soygunu bu nedenle yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Bursa'da dün bir kuyumcuya giren maskeli 2 kişi, iş sahibi M.M'yi silah tehdit edip vitrindeki 1,5 kilogram ağırlığındaki altınları alarak kaçmıştı.


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