Kuyumcuları düşük ayarlı altın vererek dolandırdılar!

Edirne’de çok sayıda kuyumcuyu düşük ayarlı altın vererek dolandıran 1’i kadın 2 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Kuyumcuları düşük ayarlı altın vererek dolandırdılar!
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İHA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 17:29

İddiaya göre, İstanbul’dan Edirne’ye gelen 1’i kadın 2 şüpheli, kentte birçok kuyumcuyu düşük ayarlı altınla dolandırdı.

Düşük ayarlı altınları bozdurup para alan dolandırıcılar, şehri terk edemeden Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"DOLANDIRILDIĞIMIZI ANLADIK"

Düşük ayarlı altın bozdurup kendisini dolandırdığını söyleyen Edirneli kuyumcu Rahmi Cömert, "40 yıllık kuyumcu esnafıyım bizi dolandırdıkları altınların düşük ayarlı olduğunu ayırt etmek imkansız. Kuyumcuların bulunduğu whatsapp grubuna gelen fotoğraflarla dolandırıldığımızı anladık. Dolandırıcıları kısa sürede yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi.


Etiketler: #EDirne #Kuyumcu #altın

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