Kuyumcuyu dolandırmaya çalışırken gözaltına alındı: ‘2 çocuğum var, onlar için yaptım’

Aksaray Kapalı Çarşı’da müşteri kılığında kuyumcuya giren ve bilezik deneme bahanesiyle imitasyon bileziği, gerçek altınla değiştirmeye çalıştığı iddia edilen kadınla durumu fark eden kuyumcu arasında arbede çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, kadını gözaltına aldı.

Kuyumcu, kadının altın bilezikleri denediğini ve yerine imitasyon bilezikleri "vazgeçtim" diyerek vermeye çalıştığını iddia ederek, "Sahte olanları bize verip kendisi gerçeğiyle değiştiriyor" dedi.

"2 ÇOCUĞUM VAR, ONLAR İÇİN YAPTIM"

Gözaltına alınan kadın ise "2 çocuğum var, onlar için yaptım. Çocuğum hasta, ne olur yapmayın" diyerek polise yalvardı.