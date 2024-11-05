Kuzeni tarafından öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 14:54

Güncelleme: 05.11.2024 - 14:54

Olay, dün sabah saat 10.00 sularında Balışeyh ilçesi TOKİ bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen’e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

BELEDİYE BAŞKANI VE ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda ağır yaralandı.

Tabancayla ağır yaralanan Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam ediyor.

CİNAYET ZANLISI KUZENİ ÇIKTI

Cinayet zanlısı, belediye binası önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Şen (50) ile Mikayil Çelikkol’un cenazeleri, yapılan otopsi sonrası Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii’ne getirildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şen, dualarla toprağa verildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenaze namazına, Vali Mehmet Makas, MHP Milletvekili Halil Öztürk, AKP Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, şoförü Mikayil Çelikkol ise Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi.