Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldürmüştü... Sanığın ifadesi ortaya çıktı: 'Keşke onun yerine ben ölseydim'

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde 25 Kasım 2025’te saat 16.30 sıralarında İsrail vatandaşı olan kuzenler Imad Almograbi ile Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi. Bir süre sonra Almograbi ve Duman arasında tartışma, ardından da kavga çıktı.

Panik yaşayan müşteriler uzaklaşmaya çalışırken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti. Şarjöründeki mermilerin bitmesi ile otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Doğan Duman'a yeniden ateş etmeyi sürdürdü.

Çok sayıda merminin isabet ettiği Duman, yaşamını yitirdi.

10 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Olayın ardından otomobil ile kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre uzaklıkta yakalandı.

Gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

SANIK HAKİM KARŞISINDA

‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Imad Almograbi, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Olay anını hatırlamadığını öne süren Imad Almograbi, Doğan Duman’ın kendisine hakaret edip tehditler savurduğunu belirterek, “Doğan bana çok fazla küfretti, ailemle tehdit etti. Mezardaki annemi çıkarıp kötü şeyler yapmakla, karımı kızlarımı pazarlamakla tehdit etti. Biz hepimiz bir aileyiz, ölen öz amcamın oğlu. Silahım belimde takılıydı. Keşke onun yerine ben ölseydim. 6 çocuğum var, hem kendi çocuklarım hem onun çocukları için çok üzgünüm. Tüm hayatım değişti. Filistin’den Türkiye’ye çocuklarımın can güvenliği için gelmiştim. 7 aydır tutukluyum, ben bile inanamıyorum yaşadıklarıma. Çok pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmada izlenen görüntülerde tartışma seslerinin kayıtlara yansıdığını belirterek, görüntü çözümü yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.