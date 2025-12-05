Kuzeninin kullandığı TIR'ın altında kalan çocuk hayatını kaybetti!

Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Akçagöze Mahallesi'nde sabah erken saatlerde acı bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; bisikletiyle bir anda yola fırlayan 10 yaşındaki Muhammed Çiloğlu, kuzeni B.Ç.'nin kullandığı TIR'ın altında kaldı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, TIR'ın altında kalarak ağır yaralanan Muhammed Çiloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, kırsal Akçagöze Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

TIR sürücüsü B.Ç.'nin gözaltına alındığı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.