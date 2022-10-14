Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı

14 Ekim 2022 Cuma, 11:59

Meteoroloji İkinci Bölge Müdürlüğü'nce rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin ve pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Ulaşımda olası aksamalara karşı denizciler başta olmak üzere bölge halkına uyarı yapıldı.