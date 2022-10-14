Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı

Kuzey Ege Denizi'nde, akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olmasının beklendiği belirtilirken, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

DHA
14 Ekim 2022 Cuma, 11:59
Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji İkinci Bölge Müdürlüğü'nce rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin ve pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Ulaşımda olası aksamalara karşı denizciler başta olmak üzere bölge halkına uyarı yapıldı.


Ege Denizi Fırtına

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler