Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:09

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:10

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, doğu ve kuzeydoğu yönlerden 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Ulaşımdaki olası aksamalar başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı denizciler başta olmak üzere bölge halkına uyarı yapıldı.