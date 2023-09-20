İran'da kum fırtınası nedeniyle devlet kurumları tatil edildi

Yayınlanma: 20.09.2023 - 16:59

Güncelleme: 20.09.2023 - 16:59

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi duruma ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, "Kum ve toz fırtınası nedeniyle Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde bazı devlet kurumları tatil edildi" dedi.

Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari de havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul'da 800 metreye, Zehek'te 500 metreye kadar düştüğünü söyledi.

İranlı yetkili, başta kalp ve solunum hastaları olmak üzere, zorunlu olmadıkça vatandaşlara dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.