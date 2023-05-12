Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük’ün acı haberi Hatay’ın Hassa ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Küçük’ün ikizinin de sözleşmeli er olarak Suriye’de görev yaptığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:56
Kuzey Irak'ta bir asker şehit oldu
Abone Ol google-news

Terör örgütü tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen roketli saldırıda Pençe-Kilit Operasyonunda görev alan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit oldu.

Şehidin acı haberi Hassa ilçesi Mazmanlı mahallesi Küçükger Mezrasındaki baba evine ulaştı. İlçe Kaymakamı Osman Acar ile birlikte Jandarma Komutanlığı yetkilileri acı haberi baba Yakup Küçük ile diğer aile bireylerine haber verdi.

Daha sonra eve ve çevreye Türk bayrakları asıldı. Şehit Küçük’ün Mustafa isimli ikizinin de sözleşmeli er olarak Suriye’de görev yaptığı öğrenildi.Acı haberi duyan bölge sakinleri ise aileye taziyeye gelmeye başladı.

Bir mesaj yayımlayan Hassa Kaymakamı Osman Acar, "Pençe-Kilit Operasyonunda Kuzey Irak’ta roketatarlı saldırı sonucu Hassa Mazmanlı Mahallesinde ikamet eden kahraman hemşerimiz P.Söz.Er Muhammet Küçük şehit düşmüştür. Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır-ı cemil dilerim.Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker için başsağlığı paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker için başsağlığı paylaşımı
Suriye'de silah kazasında bir asker şehit oldu

Suriye'de silah kazasında bir asker şehit oldu
Şehitlerimiz ve süren direncimiz

Şehitlerimiz ve süren direncimiz

En Çok Okunan Haberler