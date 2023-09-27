Kuzey Kore, ülkeye 'yasa dışı' giren ABD'li askeri serbest bıraktı

Yayınlanma: 27.09.2023 - 19:36

Güncelleme: 27.09.2023 - 20:22

ABD'li üst düzey yetkililer, konuya ilişkin düzenledikleri çevrim içi basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Temmuzda Kuzey Kore sınırını geçerek bu ülkeye "yasa dışı" girdiği belirtilen ABD'li asker Travis King'in, İsveç hükümetinin yardımıyla Kuzey Kore'den Çin'e transfer edildiğini kaydeden yetkililer, askerin ABD'li yetkililere teslim edildiğini aktardı.

King'in, konumu bildirilmeyen bir Amerikan üssüne götürülmek üzere Çin hava sahasından ayrıldığını kaydeden yetkililer, askerin sağlığı ve moralinin iyi olduğunu söyledi.

Yetkililer, (ABD'nin Kuzey Kore ile resmi diplomatik ilişkisi olmamasından ötürü) diplomatik rolü dolayısıyla İsveç'e ve King'in güvenli bir şekilde transferine sağladığı katkı nedeniyle Çin'e teşekkürlerini iletti.

'KUZEY KORE'YE TAVİZ VERİLMEDİ'

Yetkililer, King'in Kuzey Kore-Çin sınırından Çin'e transfer edilmesinde rol oynayan Çin'in, bunun dışında bir arabuluculuk rolünün olmadığını vurguladı.

King'in iadesi kapsamında, Kuzey Kore'ye herhangi bir "taviz" verilmediğini kaydeden yetkililer, diğer yandan diplomasinin önemine işaret etti. Yetkililer, Kuzey Kore ile iletişim kanallarının açık olmasının, ilişkiler gergin olduğunda bile önemli sonuçlar verebildiği mesajını paylaştı.

Ayrıca yetkililer, King'in, ABD'ye vardığında deneyimli bir ekip tarafından fiziksel ve ruh sağlığının değerlendirileceğini, yeniden entegrasyon sürecine rehberlik edileceğini ifade etti.

King'in, ülkesine dönecek olmaktan "çok mutlu" olduğunu ve ailesiyle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyleyen yetkililer, askerle ilgili yürütülecek sonraki idari sürece ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşmadı.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin 18 Temmuz'da "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini açıklamıştı.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Bliss Askeri Üssü'ne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havalimanında, pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle uçağın kapısından geri dönen King'in, daha sonra havalimanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.

Güney Kore'deki BM Komutanlığı, ABD'li askerin nerede olduğuna dair Kuzey Kore'den bilgi talebinde bulunulduğunu ve gelen ilk yanıtta King'in gözaltına alındığının bildirildiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore, bugün, sorgulanması tamamlanan King'in sınır dışı edileceğini açıklamıştı.