6.10.2025 08:49:00
Güncellenme:
DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kuzey Marmara otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatın kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza 21.00 sıralarında Sevindikli mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü Furkan U. (23), aynı istikametteki başka bir araçla çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Araçlar kullanılmaz hale gelirken araçta bulunan Serpil A. (42) ile Sudenur B. (26) hayatını kaybetti. 

Bünyamin M. (36), 3 yaşındaki Umay Mira Ö., sürücü Kerim A., Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U. (50) kazadan yaralı kurtuldu. Kaza sebebiyle ulaşımda aksamalar da yaşandı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

