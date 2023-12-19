Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 THY pilotu hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Türk Hava Yolları’nın 3 pilotunun bulunduğu araç, seyir halindeyken TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada, 3 pilotundan ikisi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:13
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 THY pilotu hayatını kaybetti
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Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nde sabah saatlerinde THY’de pilot olarak görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve E.E, uçuşlarının olmadığı gün sabah saatlerinde aynı aynı araçta Çatalca istikametinde ilerliyordu.

Bu sırada kaptan pilot E.E’nin kullandığı araç seyir halindeyken TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada THY’de görevli kaptan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı olarak kurtarılan E.E ise hastaneye kaldırıldı.


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