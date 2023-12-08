Son dakika... THY'den sefer iptalleri!

Yayınlanma: 08.12.2023 - 16:59

Güncelleme: 08.12.2023 - 17:06

Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi.

18 SEFER İPTAL

Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.

Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabilir.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, "Gaziantep’te yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 08 Aralık ve 09 Aralık tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. Bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.