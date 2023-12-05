THY reklam yüzünü seçti: Dünyaca ünlü isimle anlaşıldı
Türk Hava Yolları (THY), Avustralya seferlerini tanıtmak amacıyla Hollywood'un ünlü yıldızı Margot Robbie ile işbirliği yapma kararı aldı.
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Avustralya seferlerini tanıtmak amacıyla Hollywood'un ünlü yıldızı Margot Robbie ile işbirliği yapma kararı alındığını duyurdu.
Ekonomim’in aktardığı habere göre, Bolat yaptığı açıklamada "15-25 Mart 2024 tarihleri arasında da Avustralya’ya uçmaya başlıyoruz. Şimdi Avustralyalı oyuncu Margot Robbie ile görüşüyoruz. Onu uçuştan bir hafta önce getirip Göbeklitepe gibi birçok yeri gezdirmeyi planlıyoruz. Avustralya uçuşu aktarmalı olacak. Buradan 10 saat Singapur’a, oradan da 7 saat Avustralya’ya gidilecek" dedi.
Bu işbirliği kapsamında Margot Robbie'nin, Avustralya uçuşlarının öncesinde Türkiye'yi ziyaret ederek Göbeklitepe gibi önemli turistik bölgeleri gezmesi planlanıyor. Margot Robbie son olarak rol aldığı, 'Barbie' filmiyle büyük beğeni toplamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı
- Naci Görür gözyaşlarını tutamadı
- İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki
- Yerlikaya'dan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İmamoğlu'na 'tartışma' daveti
- Özel'den İYİ Parti açıklaması
- '2024 yerel seçimlerine...'
- Sanatçıların konuşmasını hedef aldı!
- TikTok karapara cenneti