Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 06 ABE 282 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #otoyol #kuzey marmara otoyolu
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