Anadolu Otoyolu'nda kamyonet TIR'a çarptı: 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde TIR'a çarpan kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı.
A.Ç. yönetimindeki 06 DNN 366 plakalı kamyonet, Sakarya Hendek geçişi İstanbul istikameti Yeniköy mevkisinde önünde seyreden A.K. idaresindeki 37 AU 420 plakalı TIR'a çarptı.
Çapmanın etkisiyle tırın kasasının altına giren kamyonetteki sürücü A.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan E.E.E. bulundukları yerde sıkıştı. Otoyol Jandarma, Karayolları ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralı 2 kişi Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. TIR sürücüsü A.K. ise ifade vermek üzere Jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: #sakarya
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