Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci ölüm: Gişelere çarptı, motoru fırladı...

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde gişelere çarptıktan sonra takla atan ve motoru yerinden fırlayan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:10
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci ölüm: Gişelere çarptı, motoru fırladı...
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Feci kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Doğu Gişeleri’nde meydana geldi.

Sinan Yılmaz (26) idaresindeki 41 ANJ 461 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gişenin beton banketine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taklalar atan otomobilin motoru yerinden fırladı.

Otomobil yan vaziyette durabilirken, sürücü Sinan Yılmaz ağır yaralandı. Otomobilden çıkartılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın meydana geldiği gişe trafiğe kapatıldı. Sinan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


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