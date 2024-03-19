Anadolu otoyolunda feci kaza... Tanker tıra arkadan çarptı
Anadolu otoyolunda akaryakıt tankeri, tıra arkadan çarptı. 1 kişi yaralandı.
Kaza Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan S.S. idaresindeki 35 KA 8177 plakalı akaryakıt tankeri aynı istikamette seyir halinde olan F. A. idaresindeki 68 AAT 151 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisi ile tanker sürücüsü kabinde sıkıştı. Sıkışan sürücü yapılan çalışmanın ardından kurtarılırken, ambulansla hastaneye sevk edildi.
TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ
Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol tankerin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
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