Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

26 Haziran 2022 Pazar, 07:20

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki TIR ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 21:00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Celal Abidin idaresindeki 34 MN 2111 plakalı kamyonet emniyet şeridinde beklediği esnada Mahmut Çağır İdaresindeki 34 EYB 252 plakalı katı atık TIR'ı kamyonete çarptı.

Kontrolden çıkan TIR seyir halindeki bir başka TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,sağlık, ve polis sevk edildi. Kazada katı atık TIR'ının şoförü Mahmut Çağır ve kamyonet şoförü Celal Abidin yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.