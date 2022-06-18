Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Cihat B. İdaresindeki 42 DRT 13 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri ayrımında M.A'nın kullandığı 13 DC 750 plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.
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