Kuzey ormanlarını rahat bırakmıyorlar, 8 türbin daha yapılacak: Santral giderek büyüyor

Yayınlanma: 16.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.12.2024 - 04:00

RT Enerji bünyesindeki Sağanak Enerji Yatırım, Üretim ve Ticaret AŞ, Kocaeli Kandıra’da yer alan rüzgâr enerji santralını büyütmek için girişimlere başladı. Şirket, Kocaeli sınırlarında kalan 10 rüzgâr türbininin sayısını çoğaltacak. İstanbul’un hava ve su kaynağı Kuzey Ormanlarına uzanacak projeyle türbin sayısı 18’e çıkarılacak. Şirketin 453 milyon 840 bin TL harcayağı projenin inşaat aşamasında 50 personel, işletme aşamasında ise 10 personel çalışacak. Bir yılda tamamlanacak projenin ömrü ise 49 yıl.

Şirketin hazırladığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, lisans alanı içerisinde sürekli akış gösteren dere ve mevsimsel yağışa bağlı dereler de var. Bunun yanında orman içerisinde türbinlerin inşaası sırasında ağaç kesimi ve bitki örtüsü kaldırımı da yapılacak. Kurulması planlanan ünitelerin temel kazı çalışmaları ve türbinlere ulaşımın sağlanması amacıyla araç yolları da açılacak. Türbinlerden bir tanesi en yakın yerleşim yeri olan Pınarlı Mahallesi’ne 500 metre mesafede.

ONAY DAHA SONRA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye ilişkin halkın katılımı toplantısının 14 Ocak’ta yapılacağını açıkladı. Daha sonra inceleme değerlendirme komisyonunda gidecek projenin onaylanıp onaylanmayacağı belli olacak.

SİT ALANINA GÖZ DİKİLDİ

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, gözünü Urla’daki sit alanına dikti. Yağcılar köyünde 300 dönümlük çam ve zeytin ağaçlı tarım arazisinin 2018 yılında 1. derece doğal sit statüsünü 3. dereceye düşüren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgeyi çevre düzeni Planında “kentsel gelişim alanı” olarak belirleyerek yapılaşmanın önü açtı. Bir yurttaşın açtığı dava ile planlar iptal edildi. Danıştay 6. Dairesi de kararı onadı.

Bu kez bakanlık üç parsel alanı 650 parsele bölerek yeniden yapılaşmaya açtı. İzmir Büyükşehir, Urla belediyeleri, Koyunu Koruma ve Geliştirme Derneği ile Yağcılar köyü sakinleri de iptali için dava açtı.

Avukat Şehrazat Mercan, “Plan kararlarını, devlet eliyle eğip bükerek, mahkeme kararının arkasından geçerek yüzlerce konut yapımı ile yaşanmaz hale getirecek bu gelişmenin önüne geçmek yurttaşlık görevimiz” dedi.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da “Altınköy’de sit alanında 650 konut yapılmak istenen bölge var. Ne doğanın, ne yolun kaldırabileceği bu alanda talana izin vermememiz gerekiyor” diye konuştu.