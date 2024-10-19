KYGM'den 'Bartın Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör kazası' iddiasına yalanlama

Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:39

Güncelleme: 19.10.2024 - 11:41

Bartın’ın Ağdacı köyünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda hareket halindeki asansörün, zemin kata çakıldığı öne sürülmüştü.

İkinci kattan düşen asansörde bulunan bir kız öğrencinin ise yaralandığı iddia edilmişti.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtilmişti.

KYGM'DEN 'ASANSÖR KAZASI' İDDİASINA YALANLAMA

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) Bartın Kız Öğrenci Yurdu'nda asansörün düştüğü ve bir öğrencinin yaralandığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

KYGM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Söz konusu olayda sigorta atması sebebiyle asansör kat arasında durmuş, öğrenciler güvenli ve sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. Olayda yaralanma söz konusu olmayıp panik atak geçiren bir öğrencimiz kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir" denildi.