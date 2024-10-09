Ümraniye’de asansör faciası: Kadın işçi hayatını kaybetti

Ümraniye’de bir tatlı işletmesinin halatları kopan asansörü düştü. O sırada asansör içerisinde bulunan yabancı uyruklu genç kadın personel hayatını kaybetti.

Ümraniye’de asansör faciası: Kadın işçi hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 13:01

Olay, Ümraniye Parseller Mahallesi’nde bulunan bir tatlı işletmesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmede çalışan yabancı uyruklu personel Fatma D.’nin (25) kullandığı asansör halatların kopması sonucunda düştü.

Durumu fark eden işletme çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Fatma D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise sokak üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası genç kadının cenazesi Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

İşletme sahibi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Etiketler: #kadın cinayetleri #Ümraniye #iş cinayetleri

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