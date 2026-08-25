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KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK bursu ne kadar?

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK bursu ne kadar?

25.08.2026 16:55:00
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Haber Merkezi
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KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK bursu ne kadar?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularında gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK bursu ne kadar?
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Üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarına destek sağlayan KYK burs ve öğrenim kredisi için yeni dönem başvuru takvimi merakla bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 KYK bursu ne kadar?

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından başvuru tarihleri ile ilgili resmi bir duyuru da yapılmadı.

Başvuruların YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin edilirken, öğrencilerin başvuru takvimi için GSB'nin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

e-Devlet'e giriş yapan adaylar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına ulaşabilmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ TUTARI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

KYK burs ve kredi ücretleri her yıl artış yaşıyor. Bu yıl da üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi tutarı artırılacak.

2026 yılı Ocak ayında yapılan artışla birlikte KYK burs ve kredi tutarı, ön lisans ve lisans öğrencileri için 4 bin lira olarak belirlenmişti.

2026-2027 eğitim öğretim yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

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