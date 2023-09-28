KYK bursları yarı yarıya eridi!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:38

Güncelleme: 28.09.2023 - 09:38

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs miktarında yaşanan erimeyi değerlendirdi. CHP’li Başevirgen, “2019 yılında üniversite öğrencilerine 500 lira KYK bursu veriliyordu. O zamanki dolar kuruyla verilen burs miktarı 88 dolara denk geliyordu. 2020’de verilen 550 TL 78 dolar, 2021’de verilen 650 TL 73 dolar, 2022’de verilen 850 TL 51 dolar ediyordu. 2023 yılı için ise burs miktarı bin 250 liraya yükseltildi. Burslar, 2019 yılına göre yüzde 150 zamlanmış gibi görünse de bugün dolar bazında 45 dolara kadar geriledi. KYK bursları da ülkedeki her şey gibi enflasyon ve döviz kuru karşısında eridi. Ekonomik krizin her alanda vurduğu üniversite öğrencilerinin kaybı 4 yılda 43 dolar oldu.” ifadelerini kullandı.

“DÖRT YILDA KAYIP BİN 170 LİRA”

Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yüzde 60’ının yoksulluk sınırı altında olduğunu ifade eden Başevirgen, “Eğitim masrafları, beslenme, ulaşım ve diğer temel ihtiyaçlar, birçok öğrencinin maddi sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Ekonomik sorunlar nedeniyle geçinemeyen üniversite öğrencileri okullarını dondurmayı düşündükleri gibi başta barınma, eğitim, beslenme gibi temel hakları da ihlal ediliyor. Öğrencilerin yaşadığı bunca sorunun yanı sıra KYK burslarında da ciddi bir kayıp söz konusu. Verilen bursların satın alma gücü hızla düşüyor. 2019 yılına kıyasla öğrencilerin kaybı en az bin 170 lira. En büyük harcama kalemi olan beslenme sorunu çözülemiyor. Üç öğün okul yemekhanesinden beslenen bir öğrencinin aylık yemek masrafı minimum bin 275 lira. Her iki üniversite öğrencisinden biri beslenmede zorluk yaşıyor. Barınma sorunu ayrı bir problem olarak ortada duruyor. KYK yurtlarına yerleşemeyen ve özel yurtlarda kalma imkanı olmayan öğrenciler fahiş artışlar nedeniyle kiraya çıkamıyor. Bir nebze olsa da öğrencilere ekonomik destek sağlaması gereken burslar ise ne yazık ki hiçbir derde deva olmuyor. Yaşanan bu zorluklar göz önüne alınarak burs miktarlarının mutlaka arttırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.