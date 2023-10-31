Yayınlanma: 31.10.2023 - 19:59

Güncelleme: 31.10.2023 - 19:59

KYK burs ücreti 2023-2024 eğitim öğretim döneminde merak konusu oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve kredi miktarının arttığını açıkladı. Peki, KYK bursu ne kadar oldu? 2024 KYK burs ve kredisi kaç TL oldu?

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, yeni burs ve kredi tutarlarını şu sözlerle açıkladı: ''Şartları taşıyan öğrencilerimizin burs ve kredi imkanlarından faydalanmasını sağlıyoruz.Kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize 2024 yılı kredi burs rakamı lisans öğrencilerine 2000 TL'ye yüksek lisans öğrencileri için 4 bin TL'ye çıkarıyoruz.''

AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINIR MI?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

KİMLER ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALIR?

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler