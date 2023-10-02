KYK ek yurt başvuruları başladı
Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Dikey Geçiş, Yatay Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvuruları başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtlara başvurular başladı.
Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri, E-Devlet üzerinden yurtlara başvuru yapabilecek.
??DUYURU— Gençlik ve Spor Bakanlığı ???? (@gencliksporbak) October 2, 2023
Yatay Geçiş,
Dikey Geçiş,
Yüksek Lisans,
Doktora,
Ek Kontenjan,
Özel Yetenek Öğrencileri için;
Yurt Başvuruları Başladı!
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???05 Ekim 2023, 23:59 pic.twitter.com/XM4C8vpEFy
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