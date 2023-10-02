KYK ek yurt başvuruları başladı

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Dikey Geçiş, Yatay Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvuruları başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:23
KYK ek yurt başvuruları başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtlara başvurular başladı.

Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yüksek Lisans, Doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri, E-Devlet üzerinden yurtlara başvuru yapabilecek.


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