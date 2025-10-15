2025 KYK ek yurt başvuru tarihleri, üniversite bu yıl ilk kez başlayan öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, KYK ek yurt başvuruları başladı mı? KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2025-2026 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan açıklama sonrasında KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.

Yapılan açıklamada, "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır." denildi.

KYK ek yurt başvuruları henüz başlamadı fakat başvuruların 13-17 Ekim haftasında erişime açılması bekleniyor.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.