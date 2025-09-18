KYK Kız Yurdu’nda Skandal: Eşyaları yağmalayıp prezervatif bıraktılar

İstanbul, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz döneminde yürütülen tadilat sürecinde görevli işçilerin, odalara girerek dolapları kırdığı, kişisel eşyaları yağmaladığı, kilitlenmiş dolaplardan dahi eşyaların çalındığı iddia edildi. Odalardaki dolap kapakları, bazalar ve komodinlerin kırıldığı, yurt demirbaşlarının tahrip edildiği tespit edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, odalarda cinsel içerikli materyallerin (prezervatif vb.), alkol şişelerinin, tıraş bıçaklarınının, sigara izmaritlerinin bırakıldığı görüldü. Kapılardaki kartlı giriş sisteminin iptal edilmesi nedeniyle odalara isteyen herkesin girip çıkabilmesi öğrencilerin can ve mal güvenliğinden endişe etmelerine yol açıyor. Yetkililer ise sorunu çözmek yerine kat görevlileriyle birlikte öğrencilerin odalarını dolaşarak eşyaların fotoğraflarını çekip isim isim not tuttukları da iddialar arasında. Cumhuriyet, olayın ardından yurttaki öğrencilerle ve Eğitim Sen ile konuştu.

Tadilat için yurda gelen işçilerin kendilerini güvende hissetmemelerine yol açtığını belirten, ismini vermek istemeyen bir yurt öğrencisi, “İşçiler odalara izinsiz giriyor. Binanın içerisinde, yanlarında güvenlik olmaksızın dolanıyorlar. Güvenlik görevlisi zaten odanın içerisinde yapılacak bir tadilat varsa kapıyı çalar, 'Müsait misin?' der. Ben müsaitim dedikten sonra geri çıkar ve adamı içeriye alır. Odalarımızın kapısının kilidi yok. Kilitten bakıldığı zaman odanın içerisi komple gözüküyor. Duşa girmekten, üstümüzü değiştirmekten çekiniyoruz. Kendimizi güvende hissetmiyoruz" diye konuştu.

AYNI İŞÇİLERİN GELECEĞİ İDDİASI...

İhale gerekçesiyle aynı işçilerin yurda sokulmaya devam edileceğini söyleyen yurt öğrencisi, "Bir kadın yetkili geldi. 'Neye bakıyorsunuz?' diye sordum. Zarar gören eşyaların aynı firma tarafından onarılacağını söyledi. Aynı adamları buraya sokmaya devam ediyorlar" dedi. Bir başka yurt öğrencisi ise "Bir kere, ben banyodayken gelmişti erkek personel. Oda arkadaşım banyoda olmamı söylemesine rağmen içeride beklemeyi tercih etmişti. Örneğin kat balkonunda annemle konuşmaya çıkacağım, çıkamıyorum çünkü kat balkonunda bir adam var. Ben neden saat 22.30'da bir erkek personel görüyorum kız yurdunda?" diye konuştu.

'YURT YÖNETİMİ YANIMIZDA DEĞİL'

Tadilat sürecinde askılarının kırıldığını, sağlam olan fayansın şu an çatlak olduğunu söyleyen öğrenci, "Dolaplar kırık. Dolabı açmak istiyorlarsa vidayla açabilirlerdi. Kimisinin askı demirini bile bükmüşler. Dolabı kıracak, askı demirini bükecek, yatak başlığını kıracak ne denli bir tadilat yapılmış olabilir? Memura gittiğimizde 'Alabilirler, çalıntıya biz bir şey yapamıyoruz' diyor. 'Eşyaların bir başka odadan çıkması, prezervatif, içki şişesi. Bunları nasıl açıklıyorsunuz?' diye sorduğumuzda, 'Ben seni memnun edemediysem müdürümüzle konuş' diyor. Yurt yönetimi bizimle sürekli üstten konuşuyor." ifadelerine yer verdi. Aynı yurtta kalan bir diğer öğrenci de yaşadıkları her sorunda, yurt yönetimi tarafından yalnız bırakıldıklarını belirterek şunları söyledi: "Memurlar ve müdür asla mesai saatlerinde bulunmaları gereken yerde bulunmuyorlar. Sürekli ya izindeler ya da gelmiyorlar. Herkes birbirini idare ediyor. Bu durum o kadar normalleşmiş ki herkes birbirini idare ediyor. Kat memurları yok, müdür yok. Sabah en fazla bir-iki saat durup gidiyolar. Memurların yaptığı tek iş 23:01'de yurda giren kızlara mail atmak. Onun dışında yapılan hiçbir şey yok. Hiçbir sorunu dinleyen yok. Şikayet ya da istekleri önemseyen yok."

'SORUMLULAR DERHAL TESPİT EDİLMELİ, ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ'

Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Evrim Gülezi ise yurtta yaşananları, kadın öğrencilerin mahremiyetine, güvenliğine ve temel haklarına yönelik açık bir saldırı olarak niteledi. Gülez, "Öğrencilerin odalarına izinsiz girilmesi, kilitli dolaplarının kırılarak kişisel eşyalarının çalınması, odalara bırakılan uygunsuz materyaller ve işçilerin sözlü taciz iddiaları; KYK yurtlarında güvenli yaşam hakkının ortadan kaldırıldığını göstermektedir. Bu ihlallerin sorumluları derhal tespit edilmeli, hesap vermeli ve öğrencilerin mağduriyetleri giderilmelidir. Tüm KYK yurtlarında denetim mekanizmaları işletilmeli, güvenlik, mahremiyet ve yaşam hakkı teminat altına alınmalıdır." ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL/ Cumhuriyet