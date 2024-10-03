KYK yurduna da hizmet veriyor: AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 20:28

Güncelleme: 03.10.2024 - 20:28

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye atacak ürünler listesinde pek çok firma afişe oldu.

Bu firmalardan birinin de öğrencilere kaldıkları yurtlarda yemek sunduğu ortaya çıktı. Düzce'de faaliyet gösteren Saydamlar Organizasyon ve Yemek şirketine ait rosto köftenin içinde domuz eti tespit edildi.

KYK ÖĞRENCİLERİNE DE YEMEK VERİYORLARMIŞ

Sözcü'den Berfin Açıkbaş'ın haberine göre, organizasyon firmasının ise KYK yurtlarında öğrencilerin yemekhanesini işlettiği ortaya çıktı. KYK yurt yemekhanelerinde hizmet vermek için ihale kazanan şirketin yemeklerinde çıkan domuz etini öğrencilerin de tüketip tüketmediği henüz bilinmiyor. Fakat üniversiteliler durumdan şikayet ediyor.

Şirkete sosyal medyada tepki yağarken pek çok şikayetin de odağı olduğu öğrenildi. Yurt öğrencilerinin pek çok sitede yemek şirketi ile ilgili yaptığı şikayetler ortaya çıktı.

Organizasyon şirketinin sahibi Murat Saydam'ın, AKP Düzce İl Başkanlığı'nda Sosyal İşler Başkanı olarak uzun yıllar görev yaptığı ve yönetim kurulunda yer aldığı ortaya çıktı.