AKPM'den Assange kararı: Önerge kabul edildi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:23

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:23

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan AKPM, Julian Assange'ın tutukluluk durumu, aldığı ceza ve bunların insan hakları üzerindeki caydırıcı etkilerine ilişkin önergeyi görüştü.

Söz konusu önerge, 13 "hayır" oyuna karşı 88 "evet" oyuyla kabul edildi. Oturumda 20 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Önergenin kabul edilmesinin ardından, milletvekilleri o sırada AKPM Genel Kurulu'nda bulunan Assange'ı alkışladı.

Önergede, özgür basının varlığının demokratik devletlerin işleyişini garanti altına aldığı belirtilirken AKPM'nin Assange'ın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

AKPM'nin, İngiliz makamlarının, Assange'ın ifade özgürlüğünü etkili bir şekilde koruyamamış olmasından üzüntü duyduğu kaydedilen önergede, ABD'nin casusluk yasasında acilen reform yapması gerektiği vurgulandı.

Önergede, ABD'nin, WikiLeaks ve Assange'ın ortaya çıkardığı insan hakları ihlalleri ve savaş suçu iddiaları hakkında tarafsız ve şeffaf bir soruşturma yapması talep edilirken ABD'nin, Assange'a casusluk yasası uyarınca yönelttiği orantısız derecede ağır suçlamaların onu fiilen müebbet hapis riskiyle karşı karşıya bıraktığı ve bu suçlamaların esasen bilgi toplama ve yayımlama faaliyetlerine dayandığı belirtildi.

Ayrıca önergede, söz konusu suçlamaların AKPM'nin 1900 sayılı "Siyasi Tutuklu Tanımı" başlıklı kararındaki kriterleri karşıladığı, dolayısıyla Assange'ın "siyasi tutuklu" olarak nitelendirilmesinin haklı olduğu ifade edildi.

İrlandalı Milletvekili Paul Gavan, oturumda yaptığı konuşmada, "Bu hafta Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin en kötü ve en iyi anlarını gördük. En kötü an, Filistin halkının mağdur olduğu soykırıma karşı tavır almayı ısrarla reddetmesiydi" dedi.

Gavan, AKPM'deki en iyi anın ise Assange'ın Avrupa Konseyi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi önünde konuşması olduğunu belirterek Assange'ın özgürlüğü için mücadele eden herkese desteğini ifade etti.

Avusturyalı Milletvekili Petra Bayr, Assange'a yıllar boyunca gösterdiği cesaret için teşekkür ederek serbest bırakıldıktan sadece 3 ay sonra AKPM'ye gelmesinin önemine dikkati çekti.

Monakolu Milletvekili Christophe Brico da bilginin demokrasinin temel kaynağını oluşturduğunu vurguladı. Brico, gazetecilerin haber yapabilmeleri ve kaynaklarını koruyabilmelerinin önemine işaret etti.

DAVA SÜRECİ

Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

ABD, İngiltere'den Assange'ın iadesini talep etmiş, İngiltere Yüksek Mahkemesi, ABD'den, Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağı ve adil şekilde yargılanacağı gibi güvenceler istemişti.

Julian Assange'ın haziranda, ABD ile varılan "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etme anlaşması sonucu, ülkesi Avustralya'ya gitmek üzere, 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den ayrılmasına izin verilmişti.

Assange, anlaşma kapsamında Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesinde duruşmaya çıkarılmış ve İngiltere'de cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak Avustralya'ya gönderilmişti.