KYK yurdunda gece yoklaması tartışması: Öğrenci yurda girmeyince aileye SMS

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtlarında öğrencilerin velilerine mesaj gitmesi öğrencilerin ve hukukçuların tepkisine neden oldu. Uygulamaya göre yurtta kalan kız ve erkek öğrenciler, gece 00.00–02.00 saatleri arasında yurda giriş yapmadıklarında bakanlık sistemi tarafından hem kendilerine hem de velilerine otomatik SMS gönderiliyor.

Antalya3T'nin haberine göre, Bezm-i Alem KYK Yurdu’nda kalan öğrencilere bilgilendirme amacıyla toplu mesaj gönderilmesi tartışmayı alevlendirdi. Bazı öğrencilerin yurtta olmalarına rağmen hatalı bildirim alması “sistem sorunu” eleştirilerini artırırken, 18 yaşından büyük üniversite öğrencilerinin velilerine bildirim yapılmasının özel hayatın gizliliğine ve kişisel veri koruma ilkelerine aykırı olduğu savunuluyor.

HEM PSİKOLOJİK HEM HUKUKİ AÇIDAN SORUNLU

Uygulama, yalnızca teknik bir denetim mekanizması olarak sunulsa da özellikle kız yurtlarında büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada çok sayıda öğrenci, “yurtta olduğumuz halde sistem yoklama yapmamış gibi SMS gönderiyor” diyerek uygulamanın sağlıklı işlemediğini dile getirdi. Gecenin geç saatlerinde ailelere gönderilen mesajların öğrenciler üzerinde baskı yarattığını belirten kullanıcılar, “reşit bireylerin velisine bildirim gitmesi hem psikolojik hem hukuki açıdan sorunlu” yorumunda bulundu.

"ONLARI BİREY OLARAK GÖRMEMEKTİR"

Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi Av. Niyazi Şen, hesabından yaptığı açıklamada, “18 yaşını doldurmuş, reşit, üniversite eğitimi alan yetişkin kadınları ‘velisine şikayet etmekle’ tehdit etmek; onları birey olarak görmemektir” ifadelerini kullandı.

Şen, bakanlığı “vesayetçi ve ahlak bekçiliği” yaklaşımından vazgeçmeye çağırdı. Öğrenci toplulukları ve gençlik örgütleri de uygulamanın geri çekilmesini talep ederek “Denetim adı altında baskı kuruluyor. Reşit bireylerin yaşam tarzı devletin gözetim alanı olamaz” açıklamalarında bulundu.

Tepkiler sürerken bakanlık cephesinden uygulamanın devam edeceğine ve tüm illerde standart olarak uygulanacağına dair bilgi verildi.