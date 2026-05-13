KYK yurdunda kimyasal tepkime paniği: Öğrenciler tahliye edildi

Gölhisar ilçesinde bulunan KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edilinen bilgiye göre, yurtta temizlik malzemelerinin bulunduğu dolabın devrilmesi sonucu kimyasal tepkime meydana geldi. Durumu fark eden yurt çalışanların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yurtta kalan öğrenciler tahliye edilirken, ekipler tarafından bina ve çevresinde yapılan gerekli ölçümlerde normal standartlarda çıktı. Yetkililer tarafından yurt tamamen tahliye edilirken, yurtta kalan öğrenciler civarda bulunan yurtlara ve tesislere yerleştirildi.

OLAYA İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Burdur Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Gölhisar ilçesinde KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda bina deposunda bulunan temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği dolabın devrilmesi nedeniyle kimyasal tepkimeye girmesi sonucunda, bina boşaltılmıştır. Bina ve çevresi ekiplerimizce taranmış, gerekli ölçümler yapılmış ve ölçümler normal standartta çıkmıştır. Ancak yine de muhtemel bir güvenlik riskinin önüne geçmek amacıyla yurt geçici olarak tahliye edilmiş, öğrencilerimiz civar yurt ve tesislere yerleştirilmiştir. Öğrencilerimizden ve çalışanlarımızdan etkilenen bulunmamaktadır. Gün içinde ekiplerimizce gerekli temizlik çalışması yapılması akabinde yurt kullanıma hazır hale getirilmiş olacaktır."