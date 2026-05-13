KYK yurdunda kimyasal tepkime paniği: Öğrenciler tahliye edildi

13.05.2026 10:36:00
İHA
Burdur'da bulunan KYK yurdunda temizlik malzemelerin devrilerek tepkimeye girmesi üzerine yurtta kalan öğrenciler tahliye edildi.

Gölhisar ilçesinde bulunan KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edilinen bilgiye göre, yurtta temizlik malzemelerinin bulunduğu dolabın devrilmesi sonucu kimyasal tepkime meydana geldi. Durumu fark eden yurt çalışanların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yurtta kalan öğrenciler tahliye edilirken, ekipler tarafından bina ve çevresinde yapılan gerekli ölçümlerde normal standartlarda çıktı. Yetkililer tarafından yurt tamamen tahliye edilirken, yurtta kalan öğrenciler civarda bulunan yurtlara ve tesislere yerleştirildi.

OLAYA İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Burdur Valiliği tarafından yayımlanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Gölhisar ilçesinde KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda bina deposunda bulunan temizlik malzemelerinin muhafaza edildiği dolabın devrilmesi nedeniyle kimyasal tepkimeye girmesi sonucunda, bina boşaltılmıştır. Bina ve çevresi ekiplerimizce taranmış, gerekli ölçümler yapılmış ve ölçümler normal standartta çıkmıştır. Ancak yine de muhtemel bir güvenlik riskinin önüne geçmek amacıyla yurt geçici olarak tahliye edilmiş, öğrencilerimiz civar yurt ve tesislere yerleştirilmiştir. Öğrencilerimizden ve çalışanlarımızdan etkilenen bulunmamaktadır. Gün içinde ekiplerimizce gerekli temizlik çalışması yapılması akabinde yurt kullanıma hazır hale getirilmiş olacaktır."

Ege’de KYK krizi: Sıcak su yok, yemekler bozuk! Ege Üniversitesi KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, haftalardır süren sıcak su kesintileri, yemeklerden kaynaklanan zehirlenme iddiaları ve çalışmayan asansörler nedeniyle yönetimi protesto etti.
KYK yurdunda zehirlenme şüphesi: 77 öğrenci hastanelik oldu Çorum'un Sungurlu ilçesinde KYK yurdunda akşam yemeği yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 77'ye yükselirken, tedavi edilen öğrencilerden 35'inin taburcu edildiği konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
KYK yurdunda asansör faciasında can vermişti: Tüm sanıklar beraat etti! Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın, 26 Ekim 2023'te yurtta meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi. Karar sonrası fenalaşan Anne Serpil Ertaş, “Yurt müdürünü suçsuz buldu? Kim suçlu? Zeren mi suçlu?” dedi.